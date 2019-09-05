Полицейские города Мельбурн в штате Флорида (США) обнаружили на пляже Парадайз Бич свертки с кокаином общей стоимостью около 400 тысяч долларов — их прибило к берегу волнами, поднявшимися из-за приближения урагана «Дориан», cообщает NBC News со ссылкой на представителей полиции.

Патрульные полицейские получили информацию о подозрительном свертке на берегу от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили «нечто похожее на упаковку с килограммом наркотика». На упаковке были буквы «DIAMANT». Внутри обнаружился кокаин.

На том же берегу другой патруль нашел сумку, в которой лежало еще 15 таких же свертков. Улики передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

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