Меган Маркл и принц Гарри обидели королеву Елизавету II, отказавшись от ее приглашения в замок Балморал. Об этом пишет The Sun.

Пара нашла повод отказаться от поездки в шотландскую резиденцию королевы, где она традиционно проводит два летних месяца. Они заявили, что их четырехмесячный сын Арчи еще не окреп для таких поездок.

Елизавета II, по утверждению источника издания, близкого к королевской семье, была сильно разочарована, поскольку младенец уже успел сначала провести неделю на Ибице, а потом отправился с родителями на встречу с Элтоном Джоном во Францию.

Собеседник издания предположил, что инициатива пропустить визит исходила от Меган Маркл, поскольку в Балморале нет никаких развлечений, кроме стрельбы, охоты и рыбалки.

Minval.az