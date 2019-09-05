Жену нидерландского полузащитника иранского клуба «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена прогнали с трибуны стадиона во время матча национального чемпионата.

По словам журналиста Пежмана Рахбара, инцидент случился во встрече 2-го тура иранского первенства, в рамках которой «Гол Гохар Сиржан» принимал «Сайпу».

Отмечается, что супруга футболиста прибыла на стадион, чтобы понаблюдать за игрой своего мужа и поддержать его, однако в перерыве матча сотрудник стадиона потребовал от нее покинуть территорию арены, сославшись на местные обычаи. В частности, он подчеркнул, что в Иране женщинам запрещено ходить на стадионы на различные спортивные мероприятия.

Покинув трибуну, супруга Янсена досматривала игру из окна офиса, который располагается недалеко от арены.

Встреча «Гол Гохар Сиржан» — «Сайпа» завершилась вничью со счетом 0:0. Янсен перешел в иранский клуб летом 2019 года из нидерландского «Камбура» на правах свободного агента.

Minval.az