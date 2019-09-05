Власти Ирана отпустили часть экипажа задержанного в июне британского танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Швеции.

«Часть экипажа Stena Impero была освобождена», — цитирует агентство заявление шведского МИД. При этом дипломатическое ведомство не уточнило, сколько именно моряков были освобождены, а также их гражданство.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём в среду приветствовала освобождение в Twitter. «Отмечаем с облегчением освобождение некоторых членов экипажа принадлежащего шведской компании и ходящего под флагом Соединенного Королевства [танкера] Stena Impero, — сообщила она. — Мы ожидаем освобождения всего экипажа. Это было одной из тем моего откровенного разговора с министром иностранных дел Ирана [Мохаммадом Джавадом] Зарифом».

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