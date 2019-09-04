Президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объяснил свое решение тем, что Ирану не удалось достигнуть желаемых договоренностей.

По его словам, новое сокращение обязательств по СВПД предполагает ведение исследовательской деятельности, выходящей за рамки иранской ядерной сделки.

Он отметил, что таким образом Тегеран сможет проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране.

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