Тегеран «решительно» отверг предложение Франции о выделении кредитной линии в размере $15 млрд для закупок иранской нефти, сообщил в среду «Интерфакс» со ссылкой на иранский англоязычный канал «Пресс ТВ».

Иран настаивает на том, чтобы ему гарантировали возможность экспортировать нефть в объемах до введения американских санкций, отмечает телеканал.

Предложение Франции о многомиллиардном кредите было призвано избежать дальнейшего сокращения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Minval.az