Торговый суд Парижа обязал два филиала американской компании Amazon выплатить штраф в размере €4 млн за заключение не отвечающих торговому кодексу договоров с участниками ее электронной торговой площадки. Об этом сообщает в среду Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), проводившее расследование дела, передает ТАСС.

«Суд приговорил две компании группы Amazon (Amazon Services Europe и Amazon France services) изменить в течение шести месяцев несколько пунктов общих условий использования торговой площадки и к выплате штрафа в размере €4 млн, — говорится в заявлении организации. — Данные изменения помогут сбалансировать коммерческие отношения между Amazon и зачастую небольшими компаниями, которые продают свои товары на этой площадке». В случае невыполнения требований суда компании будет начисляться дополнительный штраф по €10 тыс. в сутки, пока она не изменит правила для продавцов.

Расследование DGCCRF проводилось с 2016 по 2017 годы в отношении всех электронных торговых площадок, работающих на территории страны. В частности, был выявлен ряд нарушающих закон пунктов договора, заключаемого между Amazon и продавцом — они ставили последнего в заведомо невыгодное положение и не отвечали торговому кодексу Франции. Так, по данным ведомства, американская компания оставила за собой право «в одностороннем порядке менять условия сделки» или «заблокировать без предупреждения или объяснения учетную запись продавца».

После обнародования итогов проверки министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подал иск на Amazon в 2017 году.

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