Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

Об этом сообщает South Motning Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, это является главным требованием гонконгских протестующих.

Согласно источникам издания, глава администрации объявит о своем решении в среду, 4 сентября.

Уточняется, что после начала протестов в Гонконге, Лэм отложила рассмотрение законопроекта и вскоре заявила, что он «мертв».

Однако это не убедило жителей Гонконга, которые устраивают протесты уже на протяжении трех месяцев и порой сталкиваются с полицией.

Minval.az