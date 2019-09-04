Для возвращения к ядерной сделке Европа должна либо покупать у Тегерана нефть, либо предоставить кредит на 15 миллиардов долларов до конца года, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает агентство Fars.

«С нашей точки зрения, возврат к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) зависит от получения 15 миллиардов долларов за четыре месяца. В противном случае процесс сокращения обязательств будет продолжен», — сказал он.

По словам Аракчи, такой кредит будет «предоплатой за нефть».

В понедельник министр иностранных дел Ирана заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по СВПД готов, президент Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября.

Minval.az