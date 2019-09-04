Популярный канадский певец Джастин Бибер накануне своей свадьбы с моделью Хейли Болдуин признался в употреблении тяжелых наркотиков. Об этом, как сообщает «Корреспондент», исполнитель написал на своей странице в Instagram.

Певец признался, что “путь от 13-летнего мальчика из маленького городка, до всемирно известной звезды” дался ему не легко. По словам звезды к 18 годам он не имел никаких навыков для жизни в реальном мире, но имел миллионы “и доступ ко всему тому, чего хотел”.

Так в 19 лет артист начал употреблять тяжелые наркотики и загнал себя в сильнейшую депрессию. Бибер подчеркнул, что в это время у него неоднократно появлялись мысли суициде, он был “злым, обиженным и неуважительно относился к женщинам”.

Певец считает, что к 20 годам он “принял все худшие решения” и “прошел путь от обожания к всеобщей ненависти и осуждения”.

Сейчас Бибер полностью избавился от депрессии и чувствует себя абсолютно счастливым. Уже 30 сентября, певец сыграет свадьбу с моделью Хейли Болдуин.

В конце своего послания Бибер обратился ко всем, кто имеет “такие же проблемы с депрессией”.Музыкант призвал не сдаваться и быть смелым в признании болезни.

Minval.az