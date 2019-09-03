Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем прокомментировал авиаудар США по сирийскому Идлибу.

«В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Он рассказал, что делегации Турции, России и Ирана обсуждают ситуацию в Идлибе.

Minval.az