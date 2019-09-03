КНДР в этом году могла завершить разработку сразу трех новых типов баллистических ракет малой дальности, заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.
— В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет, – приводит его слова ТАСС.
В конце июля и начале августа КНДР четырежды испытала баллистические ракеты малой дальности, которые эксперты сравнили с боеприпасами российского оперативно-тактического комплекса “Искандер-М”. В свою очередь Пхеньян заявил, что военные испытали новые “управляемые тактические ракеты” в знак предупреждения “милитаристам в Южной Корее”.
Последний раз ракетный пуск выполнен 24 августа. Тогда две баллистические ракеты пролетели около 380 км. Японская сторона настаивает на том, что подобные пуски нарушают резолюции Совета безопасности ООН.