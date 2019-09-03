Форварда сборной Португалии бы объявлен лучшим футболистом страны, сообщает Еagleseye360.com.

Игрок туринского «Ювентуса» получает этот титул уже в десятый раз. В этом году в борьбе за звание лучшего футболиста он обошел полузащитника английского «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Одними из заслуг, которые помогли ему добиться награды, стала победа в чемпионате Италии в сезоне-2018/19 в составе «Юве». Также он стал победителем Лиги Наций вместе с национальной командой Португалии.

34-летний игрок неизменно становится претендентом на награду с 2007 года, и лишь дважды не побеждал в итоговом голосовании.

Minval.az