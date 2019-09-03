Иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 отключил устройство слежения на борту после того, как взял курс на Сирию в Восточном Средиземноморье.

Как передает «Анадолу», танкер ранее был задержан на полтора месяца за нарушение эмбарго против Сирии и освобожден.

Как сообщает MarineTraffic, мировой сервис по отслеживанию местоположения судов в реальном времени, Adrian Darya 1 отключил систему слежения накануне ночью и, предположительно, взял курс на сирийский порт Тартус.

Ранее танкер был включен в санкционный список США.

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