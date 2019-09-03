Житель английского города Бристоля потерял зрение из-за недостатка витаминов в его рационе, сообщает Daily Mail.

19-летний британец последние десять лет питался исключительно чипсами, картофелем фри, сосисками и сэндвичами с ветчиной. Родители приносили домой вредную пищу, поскольку ребенок отказывался есть другую еду. В 14 лет у него начались проблемы со здоровьем: он жаловался на повышенную утомляемость.

Проведенные в больнице обследования выявили, что у подростка анемия. Ему провели курс витаминных инъекций и прописали сбалансированную диету, в которую входили мясо, овощи и фрукты. Однако он не прислушался к рекомендациям докторов и продолжал есть фастфуд. К 15 годам у него ухудшились зрение и слух.

Последующие анализы показали, что у пациента дефицит витаминов B12, D и меди. Из-за несбалансированного питания у молодого человека развилась оптическая нейропатия, а к 17 годам он практически полностью потерял зрение. Ему прописали пищевые добавки и отправили на лечение расстройства пищевого поведения.

«Он полностью изолирован от общества. После окончания школы он поступил в колледж на курсы по информатике, — объясняет его мать. — Однако учебу пришлось бросить, поскольку он ничего не слышал и не видел». Женщина вынужденно ушла с работы, чтобы ухаживать за больным сыном.

Британца официально признали слепым: он может видеть лишь самую крупную букву в диаграмме Снеллена. У пациента сохранилось периферийное зрение, благодаря чему он может ориентироваться в пространстве, однако неправильное питание привело к необратимому повреждению его зрительного нерва.

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