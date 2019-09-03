Житель Британии раздавил маленького мальчика сиденьем машины из-за того, что ребенок был “слишком шумным», сообщает Daily mail.

Сын британского экс-министра 26-летний Стивен Уотерсон, его подруга Эдриан Хоар и ее трехлетний сын поехали за покупками в ТЦ в пригороде Лондона. Пара встретилась со знакомыми и Уотерсон предложил подвезти их.

Так как мужчина водил четырехместный кабриолет Audi TT, маленького Алфи пришлось посадить на пол между коленями матери и водительским сидением.

Ребенок капризничал и Уотерсон отодвинул свое сидение максимально назад, пока мальчик не перестал издавать звуки. Только приехав домой мать поняла, что с мальчиком что-то не так. Алфи потерял сознание, а вскоре перестал дышать.

Пара вызвала скорую, придумала себе ложные показания и пригрозила друзьям, чтобы те молчали. Алфи скончался спустя три дня от асфиксии. Несмотря на ложь и даже попытку продать авто, пару задержали.

Горе-мать Эдриан Хоар приговорили на два года и девять месяцев тюремного заключения за жестокое обращение с детьми. Уотерсона заключили под стражу, он ждет вынесение вердикта.

Minval.az