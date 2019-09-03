Социальная сеть Facebook планирует скрывать счетчики лайков под публикациями пользователей. Как сообщает TechCrunch, так администрация сервиса планирует защитить юзеров от бесконечной погони за популярностью и зависти друг к другу. Также отмечается, что многие в попытке набрать как можно больше лайков цензурируют свои сообщения.

Пользователь сети Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) заметила, что сеть Facebook создала макеты окон со скрытыми лайками в приложении для Android. Позднее сотрудники сервиса подтвердили, что рассматривают такую возможность, однако пока эта функция недоступна для пользователей.

Отмечается, что, скорее всего, Facebook будет внедрять эту возможность постепенно. Функцию отменят, если она существенно помешает юзерам или снизит доходы от рекламы.

С весны 2019 года такая возможность внедрена в Instagram для пользователей некоторых стран. После тестирований скрытых лайков для пользователей из Канады сервис добавил в рабочую группу Бразилию, Австралию, Новую Зеландию, Италию, Ирландию и Японию. Там авторы постов все еще может увидеть общее количество лайков, однако они скрыты для подписчиков.

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