Восемь из 10 госпитализированных накануне детей после нападения в стенах начальной школы города Эньши в центральной китайской провинции Хубэй скончались, говорится в заявлении местной полиции.

Нападение произошло в первый день учебного года в школе «Чаоянпо». Полиция задержала преступника, им оказался 40-летний местный житель, он арестован. Все пострадавшие были срочно госпитализированы, но спасти удалось только двоих.

Не сообщается, какими были мотивы, которые побудили злоумышленника совершить преступление против школьников.

По сообщениям местных СМИ, мужчина ранее был судим за покушение на убийство. Полиция эти данные пока не подтверждает.

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