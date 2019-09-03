Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан», передает РИА Новости.

Уточняется, что ураган обрушился на побережье острова Абако в воскресенье утром.

Первым погибшим стал 7-летний ребенок. Стихия разрушила около 13 тысяч домов.

Minval.az