Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан», передает РИА Новости.
Уточняется, что ураган обрушился на побережье острова Абако в воскресенье утром.
Первым погибшим стал 7-летний ребенок. Стихия разрушила около 13 тысяч домов.
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан», передает РИА Новости.
Уточняется, что ураган обрушился на побережье острова Абако в воскресенье утром.
Первым погибшим стал 7-летний ребенок. Стихия разрушила около 13 тысяч домов.
Дата: 2019/09/03 9:47
Раздел: Мир
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