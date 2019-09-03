Жертвами подрыва автомобиля около комплекса Green Village тали 16 человек.
Как сообщает РИА Новости, ранения в результате взрыва получили не менее 119 граждан.
Большинство погибших и пострадавших — мирные жители, точное число пострадавших силовиков пока неизвестно.
Ранее стало известно, что взрыв случился, когда американский дипломат нанес визит в Кабул для того, чтобы обсудить с президентом Афганистана Ашрафом Гани проект мирного соглашения, достигнутого с талибами.
Боевики радикального движения «Талибан» взяли на себя ответственность за взрыв.