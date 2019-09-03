В резиденции премьер-министра Великобритании становится все теснее. Теперь в доме на Даунинг-стрит живут не только сварливый кот Ларри, Борис Джонсон и его девушка Кэрри Саймондс, но и щенок джек-рассел-терьера по кличке Дилин.

Заводчики отказались от Дилина (ему всего 15 недель) из-за врожденного дефекта челюсти. Борис Джонсон и Кэрри Саймондс забрали щенка из приюта и принесли знакомить с обитателями Даунинг-стрит.

Неизвестно, как отнесется главный мышелов (да, это официальная должность) к такому соседству. «Медуза» отмечает, что Ларри вообще недолюбливает других животных, предпочитая их компании сладкий сон.

Но проблем с Дилином у него возникнуть не должно: в приюте пес жил вместе с другим котом. К тому же, сотрудники этого приюта называют щенка послушным и отмечают, что он уже обучен простейшим командам.

Minval.az