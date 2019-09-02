В Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Jerusalem Post, произошло это еще в начале года, однако известно стало только сейчас.

Отмечается, что 31-летний иранец, чье имя не сообщается, был повешен в январе в городе Казерун (провинция Фарс). Его обвинили в нарушении закона о половых сношениях между мужчинами, а также в похищении двух 15-летних. При этом агентство ISNA указало, что жители города «выразили удовлетворение [казнью] и поблагодарили судебные органы».

В 2016 году сообщалось о казни молодого человека-гея в иранском Центральном остане (Маркази). При этом осудили его за «принудительное половое сношение с мужчиной» еще до совершеннолетия. Также известно о казнях трех иранцев-геев в 2011 году.

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