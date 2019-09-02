В Тегеране подтвердили информацию о взрыве ракеты на стартовой площадке в космическом центре в Семнане, сообщает агентство «Интерфакс».

По словам представителя правительства Али Рабея, никто не пострадал при взрыве, произошедшем на прошлой неделе. Он произошел из-за технической неполадки во время испытаний, отметил представитель правительства.

Космический центр расположен в 240 км к юго-востоку от Тегерана.

На прошлой неделе упоминалось о том, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета. Оно ссылалась на спутниковые снимки. На фотографиях на стартовой площадке был различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал эту информацию, заявив, что США не причастны к инциденту и пожелал Ирану удачи в установлении его причин.

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