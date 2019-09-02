Тегеран отвергает возможность пересмотра иранской ядерной сделки, предостерегает от того, чтобы «открывать этот ящик Пандоры».

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Вопрос не в том, чтобы пересмотреть совместный всеобъемлющий план действий, поскольку, как вы знаете, наверное, лучше всех, потому что мы оба участвовали в этих переговорах с самого начала, невозможно открыть этот ящик Пандоры и закрыть его снова», — заявил Зариф в начале переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Minval.az