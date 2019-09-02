Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения, передает ТАСС.

«Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении», — сказал Блащак.

Накануне, 1 сентября, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии репарации за нападение нацистов на страну 80 лет назад. По его словам, в ближайшее время парламентская комиссия предоставит окончательный отчет по этому вопросу.

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