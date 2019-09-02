Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал. Об этом сообщает Daily Mail.

Его заметили во время исследования одного из кратеров: ровер запечатлел его на одном из передаваемых снимков. На сайте миссии уточняется, что фотографии были получены в конце июля.

На корпусе машины установлен спектрометр Visible and Near-Infrared Spectrometer (VNIS), позволяющий определить состав материала по отраженному от него свету. Ученые пока не смогли понять, из чего состоит находка, и сказали только, что у нее «необычный цвет» и «гелеобразная структура».

Minval.az