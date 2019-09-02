Отец герцогини Сассекской Меган Маркл — Томас заявил, что дочь отстранила его от участия в жизни внука Арчи. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По словам 75-летнего мужчины, Меган даже не показала ему фотографию мальчика. В первый раз он увидел снимок внука в интернете.

«Я хотел бы, чтобы они прислали мне фотографию Арчи, чтобы я мог вставить ее в рамку и повесить на стену рядом с фотографией Меган. Разве это не то, что хотел бы любой дедушка?» — сказал Томас Маркл.

При этом сама герцогиня заявила, что не позволит Томасу когда-либо увидеть внука (Арчи уже четыре месяца). Источник близкий к семье сообщил, что для Меган было тяжко принять такое решение, но она хочет в первую очередь защитить сына и супруга принца Гарри.

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