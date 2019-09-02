Пожилая женщина из английского города Таучестер, графство Нортгемптоншир, самостоятельно прогнала пробравшихся в ее дом вооруженных грабителей. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

17 августа 78-летняя Сильвия Данкли проснулась среди ночи и обнаружила в спальне злоумышленников с ломом в руках. Воры искали в шкафах драгоценности. Женщина не испугалась и спросила их: «Что это вы тут делаете?» Когда один из грабителей схватил ее сумку, она предупредила, что внутри пусто. «Он все равно ее забрал», — добавила британка.

Преступники пустились наутек. Данкли в одной пижаме побежала за ними с криками: «Вы сволочи!» Грабители пробрались в ее дом, разбив стеклянную дверь черного входа, и из-за осколков даме пришлось прекратить преследование, поскольку она была без обуви.

Как только злоумышленники скрылись, Данкли разбудила 59-летнюю дочь Мэнди и вызвала полицию. «Я жалею, что остановилась и не побежала за ними дальше, — утверждает британка. — Если такое повторится снова, я поступлю ровно так же». На случай, если воры решат вернуться, пенсионерка держит под рукой ножку от стола и лак для волос.

Бандитам удалось вынести из дома ювелирные украшения, деньги и сумку. Однако Данкли надеется, что полиция разыщет преступников и вернет украденные вещи.

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