На юге Австралии пожилая женщина умерла после того, как ее клюнул петух, пишет The Sun.

Трагический инцидент произошел во время сбора яиц. Уточняется, что петух проколол варикозную вену женщине, в результате чего она скончалась от потери крови.

По словам эксперта-криминалиста из университета Аделаиды профессора Роджера Байарда, домашние животные могут быть опасны для пожилых людей. «Например, кошки в доме представляют для пожилых людей очень распространенную опасность, о которой они могут и не подумать. Кошки любят тереться о лодыжки и ноги и таким образом могут травмировать пожилых людей», — сказал Байард. Он привел в пример случай, когда пожилая женщина скончалась после того, как кошка поцарапала ей ногу.

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