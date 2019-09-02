Последнее время СМИ много пишут о том, как непросто приходится Меган Маркл, которая никак не может «вписаться» в стиль жизни британского королевского семейства. Она постоянно совершает промахи, за что все ее критикуют. Но как призналась в свое время сама Меган, отпраздновавшая в августе этого года свое 38-летие, в ее жизни были времена и похуже.

На днях издание Express напомнило читателям о том, что писала о себе Маркл в своем ныне закрытом блоге The Tig: «Период от 20 до 30 лет был для меня достаточно жестоким. Я постоянно сражалась сама с собой. Я переживала из-за своего веса, не могла найти свой стиль. Просто изводила себя попытками казаться такой же крутой, модной, остроумной и энергичной, как те, кто считались преуспевшими в жизни…»

Подростковые времена также не были для Меган простыми. «Когда я была тинэйджером, все было еще хуже. В моей школе все делились на компании по этническому признаку. У нас были группировки «белых девушек», латинамериканок, филиппинок. А я, поскольку мои родители принадлежали к разным расам, оказалась «между двух стульев». Меня не принимал никто. И я чувствовала себя такой одинокой, что часто пропускала ланч в школьной столовой. Я ходила в это время на заседания школьного клуба. на дополнительные занятия по французскому… Я делала что угодно, только бы не сидеть за столом одной и не есть в одиночестве», — признавалась будущая супруга принца Гарри.

По мнению королевского биографа Эндрю Морнтона, и детство у Маркл было «не сахар». Ее родители — Томас и Дория разошлись, когда Меган была совсем малышкой, а еще пять лет спустя официально расторгли свой брак. И этот развод не лучшим образом отразился на ребенке. Ее перебрасывали от одного родителя к другому, периодически подкидывая бабушке… Причем, Дория и Томас расставшись, сохранили друг о друге не самые лучшие воспоминания, которыми оба щедро делились с дочкой. Что порождало конфликт в сознании маленькой Меган.

Так что к состоянию душевного равновесия Меган, по ее собственному утверждению, смогла прийти, только разменяв третий десяток. «К 30 годам я, наконец-то научилась принимать себя такой, какая я есть. И быть счастливой. Так что теперь, основываясь на своем опыте, хочу пожелать всем быть к себе добрее и не переставать испытывать свои способности, все время пробовать что-то новое», — писала Маркл. Издание «7Дней» отмечает, что если Меган, как показало развитие событий, сумела справиться с трудностями в более ранние периоды жизни, то будем надеяться, что она преодолеет все свои проблемы и теперь.

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