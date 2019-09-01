Пользователь «Твиттера» mamekoro51 в своём профиле выкладывает снимки различных животных из зоопарка, специализируясь на малышах. И из-за этого на его аккаунт невозможно смотреть долго — ведь мимиметр зашкаливает просто катастрофически.

Но главной звездой зоопарка «Инокашира» в Токио, Япония, и всего «Твиттера» стал застенчивый детёныш суриката. Завидев фотографа, малыш засмущался и спрятался за угол, отказываясь выходить, пишет «Лайф» со ссылкой на Bored Panda. Но потом любопытство взяло верх, и сурикат вышел на свет, начав позировать, хоть и не без опаски. Сурикаты — хищные маленькие зверьки, проживающие колониями в пустынях Южной Африки. В свободное время они любят греться на солнышке в самых причудливых позах, из-за чего стали постоянными героями различных мемов.

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