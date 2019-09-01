ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Гара на севере Ирака, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы четыре террориста.

Minval.az