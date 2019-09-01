ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Гара на севере Ирака, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы четыре террориста.
ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК в районах Метина и Гара на севере Ирака, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате воздушных ударов были нейтрализованы четыре террориста.
Дата: 2019/09/01 19:53
Раздел: Мир
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