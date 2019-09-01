Джорджина Родригес, любовница 34-летнего Криштиану Роналду впервые рассказала на днях в своем интервью, как начался ее роман со знаменитым футболистом.

«Мы встретились в 2016-м, на вечеринке Gucci, где я работала ассистентом по продажам. А несколько дней спустя мы снова увиделись – на другой вечеринке брэнда. Тогда мы и начали общаться друг с другом более свободно, поскольку это мероприятие не было формальным. И вскоре обнаружилось, что мы влюбились друг в друга с первого взгляда!» — цитирует Родригес издание «7Дней».

На самом деле, Джина, как называет ее Роналду, никогда не скрывала, что она совершенно счастлива с Криштиану. Однако теперь она призналась, что в ее жизни есть «не только розы». «Как оказалось, когда твой любимый — человек настолько знаменитый, как Роналду, жизнь становится очень непростой… Но я ни о чем не жалею и ничего не хотела бы изменить», — поведала Родригес.

Как рассказала Джина, хотя она и Криштиану вместе уже около тех лет, в их жизни по-прежнему есть место для романтики и для любовных игр. «Продолжать мечтать и не уставать снова и снова соблазнять любимого — вот мой путь к сохранению наших чувств!» — утверждает подруга футболиста. Как призналась Родригес, она никогда не забывает о том, что она всегда должна выглядеть для Криштиану соблазнительной, поэтому следит за тем, чтобы ее неглиже, в котором она отправляется в постель, выглядело максимально соблазнительно… И насколько бы она не чувствовала уставшей, она старается это никогда не показывать.

На самом деле, Джорджине есть, от чего уставать. Ведь помимо дочки Аланы, которую она родила от Роналду в ноябре 2017 года, Родригес фактически стала мамой для трех других детей футболиста – 9-летнего Криштиану-младшего и близнецов Евы и Матео, которые отпраздновали этим летом свой второй день рождения.

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