Агентство, ведущее контроль над морским парком на австралийском Большом Барьерном рифе, опубликовало доклад, в котором говорится, что состояние кораллов на нем ухудшилось, и теперь оценивается не как «плохое», как ранее, а как «очень плохое», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Рост негативного воздействия на протяжении длительного времени на постоянно расширяющейся территории снижает способность экосистемы на восстановление после разрушений, — сообщил председатель агентства Ян Пойнер. — Общие перспективы Большого Барьерного рифа очень плохие».

В докладе говорится, что самой большой угрозой для рифа остается изменение климата. Министр окружающей среды Австралии Сьюсан Лей отметила, что состояние рифа ухудшается из-за ущерба, нанесенного штормами, повышением температуры океана и обесцвечиванием кораллов на протяжении нескольких лет.

Большой Барьерный риф, занесенный в список всемирного наследия, будет реклассифицирован ЮНЕСКО в следующем году в категории «находящийся под угрозой».

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