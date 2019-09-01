Во время учебных стрельб на полигоне Похран в индийском Джайсалмере у танка Т-90С выстрелом разорвало ствол. Об этом сообщает Хартыя’97 со ссылкой на India Today.

В результате никто не пострадал, в том числе и экипаж танка. Пока причины инцидента не названы, для их расследования создана комиссия, в которую вошли высокопоставленные военные.

Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером. Зарубежными операторами Т-90С являются, в частности, Индия (около тысячи танков) и Вьетнам (64 танка).



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