Во Франции мужчина с ножом набросился на прохожих возле станции метро в пригороде Виллербана, сообщает AFP.

У мужчины был нож и шампур, которым он пытался ранить прохожих. От травм несовместимых с жизнью скончался 19-летний парень. Еще 8 человек получили ранения. Стоит отметить, что трое пострадавших имеют серьезные повреждения.

Медики оказали помощь еще 20 людям, которые были в шоковом состоянии.

По данным издания злоумышленником оказался беженец из Афганистана, его задержали и сообщили о подозрении в убийстве и покушении на убийство.

Правоохранители связывают произошедшее с террористическими действиями.

Minval.az