Во Франции мужчина с ножом набросился на прохожих возле станции метро в пригороде Виллербана, сообщает AFP.
У мужчины был нож и шампур, которым он пытался ранить прохожих. От травм несовместимых с жизнью скончался 19-летний парень. Еще 8 человек получили ранения. Стоит отметить, что трое пострадавших имеют серьезные повреждения.
Медики оказали помощь еще 20 людям, которые были в шоковом состоянии.
По данным издания злоумышленником оказался беженец из Афганистана, его задержали и сообщили о подозрении в убийстве и покушении на убийство.
Правоохранители связывают произошедшее с террористическими действиями.