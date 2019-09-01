Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.

Об этом он сказал 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает Корреспондент.

«Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения», — сказал Штайнмайер во время своей речи, цитирует агентство новостей dpa.

Эти слова президент Германии произнес на намецком и польском языках.

«Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история», — сказал он.

Штайнмайер также добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну «не пройдет».

Он указал на то, что несмотря на все ужасы истории, Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.

Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда.

В своем выступлении Дуда подчеркнул, что «Вторая мировая война изменила мир» и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.

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