Президент Польши Анджей Дуда заявил, что советский лидер Иосиф Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер состояли в сговоре, целью которого было уничтожение Польши. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

По словам Дуды, захват государства обговаривался в пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен между советской и немецкой сторонами в августе 1939 года. Он назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и напомнил, что она вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Дуда также посетовал, что в настоящее время Россия «ведет себя так, как будто ничего об этом не знает», а также продолжает вести «агрессивную политику». В частности, польский президент обвинил российскую сторону в нападении на Грузию и Украину.

Minval.az