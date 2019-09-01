Медики назвали главные и ранние симптомы диабета, которые часто путают с признаками других, менее опасных болезней, и не ходят к специалистам, сообщает портал MedikForum.

Отмечается, что одним из ранних симптомов сахарного диабета является постоянная усталость. При таком состоянии в организме возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

Эксперты также рекомендуют обратиться к врачам, если у человека появляется сухость во рту, чувство жажды, неконтролируемый аппетит. О диабете могут говорить и плохо заживающие раны, сонливость или бессонница.

У многих людей диабет развивается долго, его опознают слишком поздно, поэтому врачи рекомендуют обращаться к специалистам как можно раньше.

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