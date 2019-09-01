Американский инженер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что чрез 20 лет человечество ожидает демографический коллапс.

Как передает РИА Новости, по словам Илона Маска, с каждым годом его все больше беспокоит вопрос рождаемости. Миллиардер, вопреки мнению большинства о перенаселении планеты, считает, что в скором времени мир столкнется с демографическим коллапсом.

Он подчеркнул, что через два десятка лет произойдет «именно демографический коллапс, а не взрыв». Об этом он рассказал на конференции по искусственному интеллекту в китайском Шанхае.

Minval.az