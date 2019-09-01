Президент Сирии Башар Асад посадил двоюродного брата Рами Маклуфа под домашний арест за хвастовство его сына в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, племянник сирийского лидера Мохаммед Маклуфа выставлял напоказ богатство своей семьи. Юноша выкладывал в соцсеть фотографии с обнаженным торсом на фоне дорогих машин, яхт и частных вилл. Уточняется, что на Мохаммед в инстаграме подписано более 100 тысяч человек.

Поясняется, что излишнюю демонстрацию благосостояния Мохаммеда раскритиковали местные СМИ.

Minval.az