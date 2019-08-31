Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей речи в Лейпцигской высшей школе менеджмента (HHL) дала понять, что собирается вернуться на работу в Академию наук. Заявления прозвучали по время церемонии, на которой HHL присвоил Меркель — физику по образованию — почетную научную степень.

«Все университеты, что дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером», — приводит слова Меркель Reuters. «Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь на подольше», — сказала Меркель.

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