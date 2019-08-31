США, Украина и Польша заключили соглашение о безопасности поставок газа.

Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Соглашение, как пояснили в Варшаве, касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта польского природного газа, украинских объектов по хранению и экспорту американского сжиженного природного газа (СПГ) и газовых соединений в Восточной Европе.

По словам Наимского, в 2021 году Польша сможет поставлять на Украину шесть миллиардов кубометров газа в год, что в четыре раза больше, чем сейчас. Это станет возможно в том случае, если на польско-украинской границе будет построен еще один интерконнектор — участок газопровода протяженностью 110 километров. Для определения оптимального пути реализации проекта будет собрана группа экспертов и представителей профильных компаний, добавил чиновник.

Перри отметил, что этой инфраструктурой в будущем могут пользоваться и США, чтобы начать поставки Украине своего СПГ через Польшу. По его словам, это поможет Киеву предотвратить угрозу сокращения поставок российского топлива.

Minval.az