В Пакистане по меньшей мере 24 человека утонули при обрушении моста, когда следовавший со свадебной церемонии автомобиль упал в реку, передает «Лайф» со ссылкой на издание Dawn.

— Все 24 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку, — отметил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.

Отмечается, что мост находился в ветхом состоянии. Конструкция не выдержала веса перегруженного автомобиля. Полицейские вместе с местными жителями ищут тела погибших.

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