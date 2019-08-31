Шестнадцатилетний житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером обуви — 57-м, сообщает издание Radiowestfalica.

Длина его стопы достигает 35 сантиметров. Обуви такого размера в магазинах нет, поэтому подросток вынужден делать ее на заказ, отдавая до 1200 евро за пару. При этом, как отмечает его мать, Ларсу нужна специальная защитная обувь, чтобы он мог учиться на плотника.

Ларс гордится рекордом, несмотря на то, что у него могут возникнуть проблемы с получением водительских прав или при занятии спортом.

«Однажды мне пришлось снять обувь в Цюрихе, потому что служба безопасности не верила, что мои ноги такие большие», — рассказал Ларс. «Они думали, что я что-то провожу в своих ботинках».

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