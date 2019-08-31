Американские военные нанесли удар по позициям боевиков «Аль-Каиды» в окрестностях сирийского города Идлиб. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Эрл Браун.

По его словам, операция была направлена против главарей группировки, ответственных за атаки, угрожающие американским гражданам, а также партнерам США и мирным жителям.

Город Идлиб является административным центром одноименной провинции, где расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Большая ее часть контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды».

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