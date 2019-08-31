Тегеран будет продавать свою нефть всем покупателям, которые готовы ее приобрести, несмотря на стремление США ограничить экспорт иранских углеводородов.

Как передает ТАСС, об этом в субботу заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы будем продавать нефть любому покупателю», — написал Зариф на своей странице в Twitter. По его словам, «ворчание госсекретаря США Майкла Помпео» не сможет остановить Иран на этом направлении. Он добавил, что «в настоящее время Вашингтон угрожает Тегерану тем, что не позволит продавать нефть традиционным покупателям».

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