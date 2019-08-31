Турция не намерена отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников.

Как передает «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Глава государства также коснулся темы обстановки в районах Сирии к востоку от Евфрата.

По его словам, Турция больше не может позволить затягивать вопрос с зоной безопасности, которая будет создана в районах Сирии к востоку от Евфрата.

«Если наши войска не начнут контролировать этот район в течение нескольких недель, то Турция разработает свой план операции», — сказал Эрдоган.

Если в ближайшие две-три недели в районах Сирии к востоку от Евфрата не будет создана зона безопасности с участием турецких военных и с учетом интересов Турции, то вся ответственность за последствия лежит на оппонентов Анкары, отметил глава государства.

Президент затронул и вопрос возможной продажи Турции ЗРК Patriot. «Если вопрос продажи ЗРК Patriot превратится в инструмент давления на Анкару, что не позволит удовлетворить наши потребности в сфере безопасности, то Турция без колебаний отдаст предпочтение другим системам», — сказал Эрдоган.

Глава государства затронул и тему самолетов пятого поколения F-35. «Самолеты F-35 отказываются передавать Турции. Мы, безусловно, не будем сидеть сложа руки и ожидать решения США», — сказал Эрдоган.

Minval.az