Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.

Уточняется, что об этом Дуда сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечается, глава Польши пообещал Зеленскому помощь и поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Дуда раскритиковал российскую политику и подчеркнул, что санкции против российской стороны должны продолжаться.

«Это самый мирный способ заставить страну соблюдать международное право, которое сейчас не соблюдается», — добавил Дуда.

Minval.az