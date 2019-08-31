В официальном инстаграм-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись аварии пилота «Мерседеса», лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона на третьей тренировке Гран-при Бельгии.

Хэмилтон не справился с управлением в 12-м повороте и вылетел с трассы, разбив болид о барьер безопасности. Тренировка была остановлена красным флагом, Хэмилтон на трассе больше не появлялся. По итогам тренировки Льюис остался на седьмой строчке, передает портал «telegraf.com.ua».

Лучшее время по итогам третьего сеанса свободных заедов в Бельгии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его партнёру по команде Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».

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